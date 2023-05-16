ТОАЗ организовал экскурсию в пожарную часть для детей сотрудников

Участниками экскурсии стали более 50 ребят / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот организовал экскурсию в пожарную часть. Участниками мероприятия стали более 50 детей сотрудников предприятия. Оно стало частью просветительской работы среди заводчан и их семей.

Гостям экскурсии напомнили правила пожарной безопасности и азы пожаротушения, а также показали в деле технику и оборудование. Кроме того, ребята могли примерить форму пожарного и изучить спецмашину изнутри.

– Мы используем лучшие практики для поддержания безопасности на промплощадке и постоянно ищем новые формы вовлечения персонала в эту жизненно важную тему. Противопожарная грамотность должна формироваться с детства, чтобы правила поведения в критической ситуации могли отложиться у человека в подсознании, – отметил директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков.

В пожарной части предприятия находятся два боевых расчета. В 2021 году они принимали активное участие в тушении лесных пожаров в Ставропольском районе, а вечером 13 мая 2023-го одними из первых прибыли на завод «Феррони», где вспыхнул огонь. Пожарные расчеты помогли вывести людей из зоны задымления и потушить пламя.

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