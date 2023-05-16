Реконструкция теплотрассы на ул. Шостаковича стартовала в Самаре в мае 2023 года

Подрядчик переложит теплосети и восстановит благоустройство территории Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала реконструкция теплотрассы на улице Шостаковича. Рабочим предстоит переложить магистраль протяженностью 239,5 м (в двухтрубном исчислении). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На время работ по улице Шостаковича закрыли движение транспорта. До конца дня 8 июня 2023 года ограничили проезд на участке от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева. Планируется, что за это время подрядчик обновит инженерные коммуникации и восстановит благоустройство прилегающей территории. При этом подачу коммунальных ресурсов обещают сохранить.

В скором времени в Самаре должны начать перекладку теплотрасс на двух участках на улице Алексея Толстого, на Волжском проспекте в районе Ульяновского спуска и на улице Льва Толстого между Галактионовской и Самарской. На очереди – объект на улице Куйбышева от Некрасовской до площади Революции.

По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, за перекладку теплотрасс будут отвечать разные подрядные организации. Это связано с тем, что работы в центре города необходимо завершить к 1 августа 2023 года.

Напомним, в этом году в Самаре планируют обновить 26 объектов. По 17 из ним подрядчики уже определены. Все организации местные. По остальным объектам сейчас идут торги.

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