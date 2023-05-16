Красноармейскую районную больницу отремонтируют в Самарской области к сентябрю 2023

Сейчас реконструируют первый этаж, затем она продолжится на третьем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Красноармейской районной больнице Самарской области идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Чтобы пациентам и сотрудникам больницы было удобно, ремонт проходит поэтапно. Сейчас реконструируют первый этаж, затем она продолжится на третьем. В администрации Красноармейского района отметили, что капремонт должен завершиться до сентября этого года.

Напомним, на время модернизации первичного звена здравоохранения запланирована реконструкция больниц и поликлиник, закупка нового оборудования и автомобилей. Так, ранее шесть новых автобусов пополнили автопарк общественного транспорта Сызрани.

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