Застройщик показал новые высотки на улице Революционной в Самаре

24-этажный дом с четырьмя подъездами будет включать в себя 450 квартир. Фото: телеграм-канал «Самарские новостройки»

СК «Трансгруз» представил визуализацию нового жилого комплекса «Развитие» на ул. Революционной в в Октябрьском районе Самары. Об этом сообщили в телеграм-канале «Самарские новостройки».

Застройщиком выступает компания ООО СЗ «Самара-Еврострой». Площадка под строительство находится в границах улиц Революционной, Печерской, Корабельной и Третьего проезда. Ввести жилье в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года, а выдать ключи – до 9 января 2027 года.

Отмечается, что первая очередь строительства ЖК «Развитие» относится к классу недвижимости комфорт. 24-этажный дом с четырьмя подъездами будет включать в себя 450 квартир, 16 грузовых и грузопассажирских лифтов, 316 мест в паркинге. А высота потолков в квартирах достигнет 2,7 метров.

Высота потолков в квартирах достигнет 2,7 метров. Фото: телеграм-канал «Самарские новостройки»

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