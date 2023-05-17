Занятия йогой возобновятся на набережной в Самаре с 22 мая 2023 года

Организаторы просят с собой взять коврик, воду, кофту и хорошее настроение. Фото: «Самарская набережная»

С 22 мая 2023 года в Самаре на набережной начнутся занятия йогой на территории кинотеатра под открытым небом «Филин» и на спуске по Ленинградской. Об этом сообщили в группе «Самарской набережной».

Судя по предварительному расписанию, занятия будут проходить рано утром каждый будний день. Так, в понедельник, среду и пятницу йога запланирована на 8:30, а во вторник и четверг – на 7:00. Новый сезон откроют инструкторы Вероника и Лиля.

Организаторы просят с собой взять коврик, воду, кофту и хорошее настроение. Отмечается, что расписание временное, в дальнейшем будут изменения.

Напомним, кинотеатр «Филин» находится на четвертой очереди набережной в районе Ладьи. Там уже начались сеансы.

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