Расписание движения электричек изменится на двух участках Самарской области с 1 июня

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки. Фото: АО "Самарская ППК"

С 1 июня 2023 года в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов на двух участках. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, с начала июня на участке Самара – Жигулевское Море назначается поезд № 6310/6309 Самара (12:28) – Курумоч (13:56), он будет ходить ежедневно. А поезд № 6322/6321 Самара (13:05) – Курумоч (14:31) отменяется.

На участке Сызрань – Самара – Мирная назначается ежедневный поезд № 6554 Сызрань-1 (09:33) – Самара (12:00). А № 6552 Сызрань-1 (09:33) – Мирная (12:27) больше ходить не будет.

Напомним, график движения нескольких электричек изменят в Самарской области 17 и 18 мая 2022-го.

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