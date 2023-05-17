Новая дорога появится в Кировском районе Самары

Строительство потребовалось в связи с возведением нового жилого комплекса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Специализированный застройщик Проект 94» распланирует территорию на 19 км Московского шоссе в Самаре в рамках реконструкции улицы Пятая линия. Соответствующее разрешение застройщику выдали городские власти.

– Площадь территории составляет 7,5 га. Документация по планировке должна быть готова в течение шести месяцев, – сообщается в документации.

Новая дорога будет иметь выход на Московское шоссе. Она появится в рамках строительства нового жилого комплекса на месте бывшей военной части. Там возведут современный микрорайон с двумя детскими садами, магазинами и общеобразовательной школой на 825 мест.

В рамках проекта также запланировано строительство еще одной улицы, которая будет выводить на Ракитовское шоссе.

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