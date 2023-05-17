Выставка ко Дню Самарского знамени откроется в Самаре 18 мая 2023 года

Посетители смогут узнать о русско-турецкой войне. Фото: vk.com/alabin_museum

В четверг, 18 мая 2023 года, в Самаре начнет работать выставка «Гравюры, литографии и фотографии русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». Открытие приурочено ко Дню Самарского знамени. Информацию сообщили в областном правительстве.

– Гравюры, литографии, плакаты, рисунки и фотографии времени русско-турецкой войны 1877-1878 гг. поветствуют о различных сражениях, беспримерных героических поступках и выдающихся исторических личностях, внесших свой вклад в дело освобождения Болгарии, – пояснили региональные власти.

Открытие выставки начнется в 13:00. Она будет работать в музее им. Алабина.

Напомним, 20 мая 2023 года в музее им. Алабина также состоится «Ночь музеев». Организаторы обещают гостям насыщенную программу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.