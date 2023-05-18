В Самаре родители чаще студентов вузов поддерживают идею возврата к распределению выпускников

49% студентов считают, что подобная система нарушает свободу выбора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, как жители Самары относятся к идее обязать выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа – возместить государству расходы на обучение.

Выяснилось, что родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам. Так, 48% самарцев поддерживают идею, каждый четвертый высказался против, а 27% затруднились с ответом.

Чаще остальных за возврат к системе распределения высказывались самарцы старше 45 лет (60%) и горожане с высшим образованием (62%). Опрос родителей учеников 10-11 классов показал, что 72% считают идею благоразумной.

А вот среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10. Так, 49% считают, что подобная система нарушает свободу выбора и высказываются против ее введения.

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