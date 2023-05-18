Ситуация с трамваями по ул. Советской должна улучшиться к концу недели в Самаре

Движение все еще осуществляется по аварийной схеме питания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 18 мая 2023 года, утром в Самаре снова встали трамваи по улице Советской. Горожане выразили свою возмущение в соцсетях.

— Сначала в сторону Кировского моста встали трамваи №№ 25, 24, 13. А затем транспорт перестал ходить в сторону улицы Победы, — написали самарцы.

Ситуацию с движением трамваев по ул. Советской снова прокомментировали в городском департаменте транспорта. Отмечается, что движение все еще осуществляется по аварийной схеме питания.

— Специалисты работают, устраняют повреждение. Ожидаем улучшения ситуации до конца недели, — рассказали в дептрансе Самары.

Напомним, все дело в повреждении кабельной линии. Поэтому трамваи №№ 13, 21, 24, 25 по улице Советской ходят по аварийной схеме питания контактной сети. Горожанам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами: автобусами № 21 и № 34, троллейбусами №№ 4, 4к, 7, 15.

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