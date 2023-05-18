В Самаре снесут четыре дома на ул. Рабочий городок около Жигулевского пивзавода

Сейчас идет поиск подрядчика. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили торги на снос четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о домах №№ 6, 7, 9, 10 по улице Рабочий городок, в районе Жигулевского пивзавода. Подрядчика ищет департамент управления имуществом Самары. На необходимые услуги готовы выделить крупную сумму денег - начальная цена контракта составляет 20 668 905 рублей.

Окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре на снос 11 аварийных жилых домов в разных районах города выделят почти 52 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.