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НовостиОбщество18 мая 2023 6:31

В Самаре снесут четыре дома на ул. Рабочий городок около Жигулевского пивзавода

На это выделят около 20 миллионов рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас идет поиск подрядчика.

Сейчас идет поиск подрядчика.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили торги на снос четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о домах №№ 6, 7, 9, 10 по улице Рабочий городок, в районе Жигулевского пивзавода. Подрядчика ищет департамент управления имуществом Самары. На необходимые услуги готовы выделить крупную сумму денег - начальная цена контракта составляет 20 668 905 рублей.

Окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре на снос 11 аварийных жилых домов в разных районах города выделят почти 52 миллиона рублей.

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