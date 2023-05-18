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НовостиОбщество18 мая 2023 6:41

День Волги отпразднуют в Самаре 18 мая 2023 года

В этот день на набережной состоится праздничный концерт
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Для жителей и гостей города выступит Самарский духовой оркестр

Для жителей и гостей города выступит Самарский духовой оркестр

Фото: администрация Самары

В четверг, 18 мая 2023 года, жители Самары начнут праздновать День Волги. В этот день на самарской набережной состоится концертная программа. Информацию сообщили в городской администрации.

Мероприятие пройдет на Некрасовском спуске. Для жителей и гостей города выступит Самарский духовой оркестр. Он исполнит новую программу «На волне».

Начало мероприятия – в 17:00. Вход свободный.

Напомним, предстоящие выходные также будут насыщенными. В субботу, 20 мая 2023 года, в городе пройдет «Ночь музеев». В частности, мероприятие состоится в музее Алабина. Гостей ждут выставки, мастер-классы, театральное представление и световое шоу.

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