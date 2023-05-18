В Самаре эвакуировали магазин «Золотое яблоко» 18 мая 2023 года

Работников вывели из помещения. Фото: СамараДТП

В четверг, 18 мая 2023 года, в Самаре эвакуировали магазин «Золотое яблоко». Информация о происшествии появилась ближе к обеду. Ее сообщили местные жители.

По словам самарцев, у здания были замечены экстренные службы. Сотрудников и посетителей временно вывели из помещения, они находятся на улице.

Отметим, что официальная информация о произошедшем в настоящий момент не поступала. Причина эвакуации также остается неизвестной.

Напомним, ранее по Самаре прокатилась волна эвакуаций в школах. В частности, она коснулась школ №116, 73, 170, 25, 80 и других. Школьников выводили из зданий в конце апреля текущего года.