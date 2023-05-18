Стала известна причина эвакуации гипермаркета «Золотое яблоко» в Самаре

О происшествии в магазине стало известно днем 18 мая
Стало известно, почему в Самаре эвакуировали магазин «Золотое яблоко». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
– Причина эвакуации – замыкание кофеварки. Ничего серьезного в здании не произошло, – пояснили специалисты.
Напомним, информация о происшествии в «Золотом яблоке» появилась днем в четверг, 18 мая 2023 года. Жители сообщали, что покупателей и посетителей вывели на улицу, они стояли около здания. Рядом также были замечены машины экстренных служб.
Посетители магазина отмечают, что происшествие обошлось без паники. Люди спокойно покинули помещение.
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