Стала известна причина эвакуации гипермаркета «Золотое яблоко» в Самаре

О происшествии в магазине стало известно днем 18 мая

Стало известно, почему в Самаре эвакуировали магазин «Золотое яблоко». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

– Причина эвакуации – замыкание кофеварки. Ничего серьезного в здании не произошло, – пояснили специалисты.

Напомним, информация о происшествии в «Золотом яблоке» появилась днем в четверг, 18 мая 2023 года. Жители сообщали, что покупателей и посетителей вывели на улицу, они стояли около здания. Рядом также были замечены машины экстренных служб.

Посетители магазина отмечают, что происшествие обошлось без паники. Люди спокойно покинули помещение.

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