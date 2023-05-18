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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:58

Стала известна причина эвакуации гипермаркета «Золотое яблоко» в Самаре

По информации областного МЧС, ничего серьезного в здании не произошло
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О происшествии в магазине стало известно днем 18 мая

О происшествии в магазине стало известно днем 18 мая

Стало известно, почему в Самаре эвакуировали магазин «Золотое яблоко». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

– Причина эвакуации – замыкание кофеварки. Ничего серьезного в здании не произошло, – пояснили специалисты.

Напомним, информация о происшествии в «Золотом яблоке» появилась днем в четверг, 18 мая 2023 года. Жители сообщали, что покупателей и посетителей вывели на улицу, они стояли около здания. Рядом также были замечены машины экстренных служб.

Посетители магазина отмечают, что происшествие обошлось без паники. Люди спокойно покинули помещение.

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