Самарец показал снос бывшего здания Железнодорожного РОВД на Привокзальной площади

Специалисты проводят работы. Фото: Евгений Щекин

В Самаре городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео очередного сноса здания. Оно расположено на Привокзальной площади.

Судя по опубликованным кадрам, на месте уже работают специалисты. Работники сносят стены и разгребают строительный мусор у здания бывшего Железнодорожного районного отделения внутренних дел. Совсем скоро на участке будет пусто. Что планируют возвести на освободившейся территории – пока неизвестно.

Напомним, также специалисты капитально планируют обновить два знаковых здания, связанных с силовыми структурами. Работы проведут в клубе им. Дзержинского на улице Пионерской и в здании полицейского управления на улице Фрунзе.