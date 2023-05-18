Специалисты приступили к очистке пляжей в Самаре в мае 2023 года

Сезон официально стартует 15 июня 2023 года. Фото: департамент городского хозяйства и экологии Самары

В Самаре продолжается подготовка городских пляжей к предстоящему купальному сезону. В четверг, 18 мая 2023 года, специалисты приступили к их очистке. В дальнейшем работы будут выполнены в водоемах. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

– Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания будет обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и прочего, – пояснили в департаменте.

Напомним, в этом году купальный сезон стартует 15 июня. К этому времени пляжи основательно подготовят: там установят скамейки с навесами, пляжное оборудование, настилы для маломобильных граждан, теневые зонты и навесы, контейнерные площадки и устройства для мытья ног.

Каждый день с 10 июня по 15 сентября 2023 года будут работать 14 спасательных постов и 44 спасателя.

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