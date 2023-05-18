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НовостиПроисшествия18 мая 2023 11:55

В Самарской области автомобиль «Лада Гранта» опрокинулся в кювете

Водитель не справился с управлением
Ирина СИНЕГУБОВА
Отечественная легковушка съехала по ходу движения в правый кювет.

Отечественная легковушка съехала по ходу движения в правый кювет.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 17 мая, примерно в 03:00 в Приволжском районе Самарской области 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

— ДТП произошло на 50 км автодороги «Осинки-Приволжье». Мужчина ехал со стороны Самары в направлении поселка Новоспасский, он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отечественная легковушка съехала по ходу движения в правый кювет и в последующем опрокинулась. В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину доставили в медицинское учреждение, а после осмотра врачи отпустили его домой.

В Самарской области произошла еще одна авария – пьяный водитель без прав на «Приоре» вылетел с дороги.

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