В Самарской области автомобиль «Лада Гранта» опрокинулся в кювете

Отечественная легковушка съехала по ходу движения в правый кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 17 мая, примерно в 03:00 в Приволжском районе Самарской области 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

— ДТП произошло на 50 км автодороги «Осинки-Приволжье». Мужчина ехал со стороны Самары в направлении поселка Новоспасский, он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отечественная легковушка съехала по ходу движения в правый кювет и в последующем опрокинулась. В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину доставили в медицинское учреждение, а после осмотра врачи отпустили его домой.

В Самарской области произошла еще одна авария – пьяный водитель без прав на «Приоре» вылетел с дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.