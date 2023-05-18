Более 75 тысяч кв. м газопроводов покрасят в Самарской области в 2023 году

Обновление окраски газопроводов - традиционный элемент летней ремонтной кампании / Фото: ООО "СВГК"

Средневолжская газовая компания разворачивает работы по подготовке объектов газового хозяйства к будущему отопительному сезону.

Силами сотрудников СВГК и подрядных организаций в этом году будет произведена диагностика более чем 500 участков стальных подземных газопроводов общей протяженностью около 400 километров, а также обследование 6 подводных переходов газопроводов. Планируется замена 75 шкафных газорегуляторных пунктов, а еще в 25 «шкафах» будет заменено газовое оборудование. Кроме того, планируется заменить 93 отключающих устройства на газопроводах в различных муниципалитетах Самарской области и выполнить перекладку 19 подземных участков газопроводов-вводов протяженностью 300 метров.

Традиционным элементом летней ремонтной кампании будет и обновление окраски газопроводов. Всего за весенне-летний период предстоит окрасить 76 тыс. кв. метров газопроводов, что сопоставимо с площадью 60 ванн Самарского бассейна ЦСК ВВС.

В рамках ремонтной программы уже завершены работы по ликвидации двух газовых колодцев, расположенных на проезжей части вдоль проспекта Масленникова на участке от ул. Гая до Маломосковской. Произведены работы по снятию дорожного полотна, разбору стен и перекрытий газовых колодцев, отключению газопровода среднего давления, продувке, отрезке и заглушке газопроводов. Эти особо значимые для города работы специалисты СЭГХ-2 компании в координации с администрацией города провели раньше запланированного срока, что позволит избежать вскрытия нового дорожного покрытия, которое там укладывается в настоящее время.

Выполнение программы капитального, текущего и планово-предупредительного ремонта направлено на обеспечение надежного и безопасного газоснабжения потребителей в зоне ответственности СВГК в отопительном сезоне 2023-2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.