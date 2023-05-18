Тренер московского «Локомотива» провел мастер-класс юным футболистам в Кинеле

Мастер-класс на новой площадке. Фото: Иван Булатов

16 мая 2023 года в городе Кинеле Самарской области состоялся мастер-класс для юных футболистов. Его провел тренер академии столичного ФК «Локомотив» Максим Бабошин.

Внимание московского клуба к небольшому городку в Самарской области не случайно. Кинель — самый «железнодорожный» город области, здесь исторически была команда под названием «Локомотив».

Столичный клуб в 2022 году открыл 10 обновленных футбольных «коробок» по всей стране. В 2023 году «Локо» возвращается на каждую из этих «коробок» и проводит там мастер-классы.

В Кинеле торжественное открытие площадки состоялось 22 ноября. Тогда тренер академии «Локо» Александр Кудинов и нападающий молодежной команды столичного клуба Алексей Ларин поиграли с кинельскими детьми в футбол и вручили им подарки. И вот теперь представители московского клуба приехала в город вновь с мастер-классом.

Кстати, произошло это через день после матча команд мастеров «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» в рамках РПЛ.