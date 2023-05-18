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НовостиОбщество18 мая 2023 15:17

Самарцы смогут купить билеты на туристический поезд «Грушинский экспресс»

В этом году состоится 50-й юбилейный Грушинский фестиваль
Алена ПРОВКИНА
Горожане смогут купить билеты на туристический экспресс. Фото: grushinfestival.ru

Горожане смогут купить билеты на туристический экспресс. Фото: grushinfestival.ru

В Самарской области ежегодно проводят Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах. На этот раз мероприятие пройдет с особым размахом.

По информации РЖД, ценители авторской песни смогут купить билет на новый туристический поезд «Грушинский экспресс». Поезд станет не только средством передвижения, но и концертной площадкой, обеспечивающей погружение в особую атмосферу бардовского фестиваля.

В состав поезда входят двухэтажные вагоны купе с кондиционерами, экологически чистыми туалетами и розетками. В стоимость включены завтраки. Маршрут поезда: Санкт-Петербург – Москва – Самара – платформа им. Валерия Грушина – Тольятти.

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