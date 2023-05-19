Стало известно, сколько лет Самара будет расплачиваться за 50 новых автобусов

Новые автобусы должны поступить в Самару летом 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару этим летом должны поступить 50 автобусов белорусского производства. Транспорт приобретут в лизинг. Стало известно, сколько лет город будет расплачиваться за новые машины.

Согласно информации в проекте постановления администрации Самары, договор финансовой аренды автобусов заключат на пять лет. В 2023 году из бюджета региона намерены выделить 150 млн рублей на обновление подвижного состава.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, что покупка 50 новых автобусов обойдется в 1,31 млрд рублей. Их передадут МП «ТТУ», а муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» ликвидируют.

По данным на сайте госзакупок, срок исполнения договора — с 25 мая 2023-го до 25 июня 2028 года. Объемы оплаты по годам: в 2023-м — 203,9 млн рублей, в 2024-м — 260,9 млн, в 2025-м — 252,9 млн, в 2026-м — 244,9 млн, в 2027-м — 236,8 млн и в 2028-м — 115,4 млн.

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