Производители питьевой воды из Самарской области смогут претендовать на финансовую господдержку

Льготные микрозаймы и поручительства будет предоставлять гарантийный фонд Самарской области. Фото: правительство Самарской области

В третьем чтении в Госдуме приняли закон, благодаря которому производители питьевой воды смогут получать финансовые меры поддержки. Это распространится и на Самарскую область – малые и средние предприятия смогут претендовать на субсидии, бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гарантии.

— Для Самарской области принятое решение актуально, так как в регионе успешно работают предприятия в сфере добычи и реализации питьевой воды. Еще одно такое производство сейчас строится в Сызранском районе, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Дополнительные инструменты господдержки позволят производителям реализовать новые проекты, обновить мощности и увеличить ассортимент продукции. Также ожидается, что решение поспособствует увеличению численности предприятий, появлению новых рабочих мест и улучшению качества упакованной воды за счет более высокой конкуренции.

Льготные микрозаймы и поручительства будет предоставлять гарантийный фонд Самарской области. Производители воды смогут получить льготные средства до пяти миллионов рублей и по ставке до 5,6% годовых. Условия для стабильной работы и развития бизнеса создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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