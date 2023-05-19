Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии Минобрнауки РФ

Дмитрий Азаров уверен: проект кампуса значим для будущего не только Самарской области, но и всей страны Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 19 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии министерства образования и науки РФ. На мероприятии обсудили тему создания современных университетских кампусов. Один их них построят в Самаре.

Сеть кампусов мирового уровня создадут в России по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты». До 2030 года их должно появиться не менее 25. Первые восемь проектов начали реализовывать в 2021-м. Самарский кампус, концепцию которого ранее одобрил глава государства, попал во вторую волну. Накануне Минобрнауки РФ согласовало дорожную карту по строительству и оснащению межвузовского кампуса в Самаре. Сегодня его проект первым отметили на коллегии министерства.

Напомним, концепция межвузовского кампуса, который планируют построить у стадиона «Солидарность Арена», была разработана под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Объект будет ориентирован на развитие IT-направления, авиакосмических, автомобильных, медицинских, строительных и других специальностей. Академгородок будет рассчитан на 5 тысяч человек. В перспективе его планируют расширить еще на 3 тысячи мест. Кампус станет одной из ключевых баз НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

По словам Дмитрия Азарова, этот проект значим для будущего не только Самарской области, но и всей страны. Он выразил уверенность, что у региона есть все для того, чтобы стать мощнейшим центром научно-технологических разработок.

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