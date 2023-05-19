Минобрнауки РФ согласовало дорожную карту по строительству и оснащению кампуса в Самаре

Межвузовский кампус на пять тысяч мест построят около стадиона "Солидарность Арена" в Самаре Фото: правительство Самарской области

Министерство образования и науки РФ согласовало дорожную карту по строительству и оснащению межвузовского кампуса в Самаре. Такое же решение было принято еще по восьми площадкам в других городах. Академгородки возведут по нацпроекту «Наука и университеты».

По словам замглавы Минобрнауки России Андрея Омельчука, дорожная карта станет «помощником», который будет детально описывать каждый шаг по реализации проекта. В ней будут отражены мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, проведению социально значимых событий, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов.

Напомним, концепцию межвузовского кампуса в Самаре разработали под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Кампус будет ориентирован на развитие IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями. Академгородок будет рассчитан на пять тысяч человек с перспективой расширения еще на три тысячи мест. На его площадке планируется создать центр подготовки кадров для цифровой экономики «Школа 21» и реализовать программы поддержки одаренных детей образовательного фонда «Таланты и успех» («Сириус»). Достигнуты соответствующие договоренности.

— Фактически это новая точка роста не только для Самары, но и области. Это перспективная площадка, и мы хотели бы, чтобы она развивалась с учетом и жилой застройки, и создания новых рабочих мест, — подчеркивал ранее Дмитрий Азаров.

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