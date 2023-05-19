В самарском ТТУ рассказали о сроках поставки и маршрутах для новых трамваев из Белоруссии

Такие трамваи-красавцы скоро пополнят парк Городского депо в Самаре. Фото: holdingbkm.com

Глава ТТУ г. Самары Михаил Ефремов подтвердил корреспонденту «КП-Самара», что 12 новых трамвайных вагонов прибудут в Городское трамвайное депо.

19 мая 2023 года, выступая перед участниками конкурса профмастерства, Михаил Ефремов заявил, что новые вагоны отдадут тому депо, из которого будет победитель. Конкурс выиграла представительница Городского депо.

- Раз пообещал, так и сделаем. Пусть будут в Городском депо, - подтвердил руководитель ТТУ корреспонденту «КП-Самара».

Он сообщил, что поставка 12 новых вагонов из Белоруссии ожидается в июле 2023 года. От момента поставки до выхода на маршруты много времени не пройдет.

Городское трамвайное депо Самары обслуживает маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 18, 22, 23. Именно на этих маршрутах и стоит ожидать появления новых вагонов.

Михаил Ефремов рассказал также, когда электробус БКМ пойдет по маршруту № 108.