Трамваи вновь стояли на ул. Советской в Самаре 19 мая 2023 года

Движение трамваев на ул. Советской останавливается уже три дня подряд / Фото: samara.dtp.official

В пятницу, 19 мая 2023 года, на улице Советской в Самаре вновь встали трамваи. Затор образовался в направлении Кировского моста. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

По словам горожан, скопилась пробка из трамваев № 13, 24 и 25. Тем, кто собирался воспользоваться этими маршрутами, советуют использовать другой транспорт.

Отметим, движение трамваев останавливается на улице Советской уже третий день подряд. Как ранее сообщили в департаменте транспорта Самары, всему виной — повреждение кабельной линии. Составы на время ремонтных работ пустили по аварийной схеме питания. Решить проблему планируется до конца этой недели.

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