В Тольятти возбудили уголовное дело по факту нападения цыган на местного жителя

Инцидент произошел 17 мая, пострадавшего госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История о нападении цыган на 25-летнего жителя Тольятти получила продолжение. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

– По данному факту региональным СУ СК организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил возбудить по уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль, – рассказали в СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 17 мая 2023 года на улице Жилина. Там случился конфликт между цыганской диаспорой и 25-летним Алексеем – молодой человек вступился за жену брата. Разборки закончились рукоприкладством, в результате которых тольяттинца госпитализировали в больницу с вывихом плеча и травмой головы.