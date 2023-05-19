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НовостиОбщество19 мая 2023 17:26

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту нападения цыган на местного жителя

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инцидент произошел 17 мая, пострадавшего госпитализировали

Инцидент произошел 17 мая, пострадавшего госпитализировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История о нападении цыган на 25-летнего жителя Тольятти получила продолжение. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

– По данному факту региональным СУ СК организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил возбудить по уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль, – рассказали в СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 17 мая 2023 года на улице Жилина. Там случился конфликт между цыганской диаспорой и 25-летним Алексеем – молодой человек вступился за жену брата. Разборки закончились рукоприкладством, в результате которых тольяттинца госпитализировали в больницу с вывихом плеча и травмой головы.