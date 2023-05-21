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НовостиОбщество21 мая 2023 11:01

В Самаре могут построить высотку у Губернского рынка

Компания получила разрешение
Алена ПРОВКИНА
На территории могут возвести высотку

На территории могут возвести высотку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре история возможной застройки территории у Губернского рынка близится к завершению. На участке могут возвести высотку.

Согласно постановлению на сайте городской администрации, ООО «СЗ «Династия-2» предоставят разрешение на использования земельного участка, площадь которого превышает 5 тысяч квадратных метров. Территория расположена на улице Буянова. Ранее самарцы выступали против точечной высотной застройки в историческом центре города.

Напомним, по мнению самарцев, максимальная высота дома, который может быть возведен на участке, не должна превышать 5-6 этажей. Жители хотели бы сохранить оставить атмосферы старого города.