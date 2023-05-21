Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 11:20

В Самаре сообщают об эвакуации ТЦ «Гудок» 21 мая 2023 года

Горожане опубликовали кадры в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях. Фото: "ЧП Самара"

Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре стало известно об эвакуации людей из торгового центра «Гудок» 21 мая 2023 года. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по опубликованных кадров, множество горожан столпились у дверей торгового центра, в ожидании информации. О том, что стало причиной эвакуации – пока неизвестно. По словам очевидцев, горожан вывели даже из самых дальних залов кинотеатра.

Напомним, в конце прошлого месяца также эвакуировали школу №47. Тогда очевидцы рассказали о поступившем звонке о минировании.