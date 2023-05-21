Самарцы пожаловались на состояние салона автобуса №171

Горожане опубликовали видео в соцсетях. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на состояние автобусных салонов. На этот раз в объектив горожан попали маршрут №171.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, одно из напольных покрытий норовит обвалится. В комментариях пользователи не удивляются подобному и пытаются перевести всё в шутку.

- На скорость влиять не будет, да и кроты не зря старались, - отмечают пользователи под опубликованным видео.

Напомним, ранее местные жители пожаловались на дырку в полу движущегося автобуса. Тогда специалисты быстро исправили нарушение.