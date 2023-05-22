Лучшим игроком «Крыльев» с «Уралом» стал футболист самарской команды Гленн Бейл

Защитник самарской команды открыл счет матча в самом конце первого тайма. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 21 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» команда «Крылья Советов» обыграла «Урал» со счетом 3:0. Футболист самарской команды Гленн Бейл признан лучшим игроком матча, сообщили в пресс-службе «Крыльев».

Защитник самарской команды Гленн Бейл открыл счет матча 28 го тура МИР РПЛ в самом конце первого тайма. Два других гола принадлежат Дмитрию Цыпченко и Бенхамину Гарре, который с пенальти забил третий мяч.

Таким образом, «Крылья Советов» прервали безвыигрышную серию из пяти игр в чемпионате России, набрав 29 очков и поднявшись из зоны стыковых матчей на 12 е место в турнирной таблице.

Следующая игра пройдет в Воронеже, где самарцы сыграют с «Факелом» 28 мая.

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