Движение трамваев по ул. Советской полностью восстановили в Самаре 22 мая 2023 года

Проблема со скоплением трамваев на ул. Советской решена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 мая 2023 года, в Самаре полностью восстановили движение трамваев по улице Советской. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Напомним, на прошлой неделе была повреждена кабельная линия. Из-за этого трамваи пустили по аварийной схеме питания. В течение нескольких дней на улице Советской наблюдалось скопление составов. Теперь проблема решена.

- После ремонта силового кабеля электроснабжение было восстановлено 18 мая. При этом трамваи курсировали в тестовом режиме, с интервалом в одну остановку. По состоянию на 22 мая движение трамваев по улице Советской осуществляется в полном объеме, - отметили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что после закрытия на ремонт путепровода на улице Земеца количество трамвайных маршрутов, проходящих через проспект Кирова, увеличилось с двух до семи. Число составов возросло с 16 до 50. Этот факт, а также заторы на дорогах привели к изменению интервалов движения. Горожан просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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