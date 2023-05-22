Самарцам предлагают рассказать, каким должен быть природный парк «Мастрюки»

Площадку на Мастрюковских озерах ждет большое преображение

Жителям Самарской области предлагают рассказать, каким должен быть природный парк «Мастрюки». Для этого необходимо пройти небольшой опрос. Проектировщики обещают учесть мнения самарцев при планировании площадки.

- Приглашаем посетителей Мастрюковских озер ответить на вопросы о ценностях места и выразить пожелания по улучшению пространства. Рассматривается вся территория, где проходят события, включая ж/д платформу имени Валерия Грушина и остров Фестивальный, - обратились к жителям Самарской области проектировщики природного парка «Мастрюки».

Заполнить анкету можно по ссылке. Это займет всего около 5-7 минут.

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