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НовостиОбщество22 мая 2023 10:51

Этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Самаре в ноябре 2023 года

В областную столицу вновь приедут известные спортсмены
Анастасия ФИЛАТОВА
Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Самаре 17-20 ноября 2023 года

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Самаре 17-20 ноября 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь пройдет один из этапов российской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования намечены на осень 2023 года.

— Первый этап стартует 13-16 октября в Уфе, второй — 20-23 октября в Омске, третий — 27-30 октября в Красноярске, четвертый — 10-13 ноября в Казани, пятый — 17-20 ноября в Самаре и шестой — 24-27 ноября в Москве. Финал Гран-при запланирован на март 2024 года в Москве, — сообщили в федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, в 2022 году Самара тоже принимала пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в ледовом Дворце спорта улице Молодогвардейской. Они вызвали ажиотаж среди жителей города. Многие пришли поддержать спортсменов. На самарском льду тогда выступили Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Софья Самоделкина, Александра Трусова, пары Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова и другие.

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