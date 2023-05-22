Самары не оказалось в списке городов России с самым грязным воздухом

Согласно последним данным, Самара не входит в число лидеров антирейтинга по загрязнению воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Самара вошла в список городов с самым загрязненным атмосферным воздухом по итогам 2022 года. Однако на самом деле областной столицы в актуальном рейтинге нет.

ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова» (Росгидромет) каждый год публикует ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России», а также обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ. Согласно официальному сайту ФГБУ, данные за 2022 год не опубликованы. А в представленных сведениях за 2020 и 2021 годы Самара в числе антилидеров по загрязнению воздуха отсутствует.

Таким образом, опубликованные ранее данные могут вызывать по меньшей мере сомнения.

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