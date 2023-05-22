Победительница «Лиги Лекторов» Алевтина Бухнер из Самары рассказала об участии в проекте

Алевтина Бухнер получила звание лектора общества «Знание» Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

В Москве наградили лучших лекторов страны по итогам третьего сезона «Лиги Лекторов». В финал вышли трое представителей 63-го региона: замдиректора Малой академии госуправления Алевтина Бухнер, член совета молодых ученых и специалистов компании «Газпром межрегионгаз Самара» Виктория Замятина и президент Самарского психолого-педагогического общества Григорий Спижевой. Победу одержала Алевтина Бухнер.

– Я уже не первый год слышу про «Лигу Лекторов». Мои коллеги участвовали и в первом, и во втором сезонах. Видела, какой рост произошел после этого. И я поняла, что мне тоже хочется расти, развиваться, чтобы я доносила информацию до моих слушателей качественно. Так, чтобы они после этого взяли и начали делать, – поделилась победительница.

Алевтина Бухнер, как и другие победители, получила звание лектора общества «Знание». Теперь она может выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Также самарчанке вручили памятный шунгитовый куб весом 2,5 кг, который олицетворяет весомый вклад в дело просвещения, сертификат на турпоездку и денежный приз в 500 тысяч рублей на обучение и развитие собственных проектов.

Добавим, Алевтине Бухнер 33 года. Она родом из Чапаевска. Окончила Самарский госуниверситет по специальности социолог-политолог. Также она освоила направления «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент», получила сертификат бизнес-тренера. Сейчас самарчанка занимает пост замдиректора Малой академии госуправления и является старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального управления и правового регулирования госслужбы.

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