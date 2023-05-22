В Самару приедут Алексей Иванов, Леонид Юзефович и Михаил Башаков

Гостей книжного фестиваля ждет насыщенная программа / Фото: Readfest.ru

Уже в субботу, 27 мая, в Самарской областной библиотеке и на пространствах вокруг развернутся яркие события книжного фестиваля «Время читать». Тема большого праздника - «Настоящие истории». Организаторы подготовили программу на любой вкус и возраст, каждый любитель отдохнуть со смыслом найдет занятие для души.

Предлагаем топ-5 событий, которые надо обязательно посетить:

1.Встреча со знаменитым писателем Алексеем Ивановым, автором культовых романов «Тобол», «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», состоится в галерее «Новое пространство». На площадке творческих встреч с писателями целый день будут интересные знакомства: с автором бестселлеров «Зимняя дорога», «Филэллин» и сценариев к сериалам «Сыщик Путилин», «Гибель империи» Леонидом Юзефовичем, с редактором «Литературной газеты», поэтом и прозаиком, написавшим романы «Карт-бланш», «Весна для репортёра», «Концертмейстер», Максимом Замшевым и с другими известными литераторами.

2. На книжном фестивале всегда звучит хорошая музыка. На сцене напротив библиотеки выступит Михаил Башаков, автор текста шлягера «Элис» («Элис? Кто такая Элис?»), Павел Пиковский, лидер группы «Хьюго», участник проекта «Необарды», Василий Уриевский, актер, музыкант, поэт, автор «Самого лучшего начальника», «Моей жизни в искусстве» и т.д. Выбор исполнителей оценят любители авторской песни и хорошей поэзии.

3. Посткроссинг и красочные литературные открытки. Их к фестивалю сгенерировали по цитатам самарских писателей искусственный интеллект и нейрохудожник Максим Мельников. На карточках размещены QR-коды книг любимых авторов-земляков. Открытку можно бесплатно отправить в любой город страны, почтовая марка уже присутствует.

4. Всеобщий вернисаж настоящего искусства представит более 200 художников. Ключевой фигурой станет Черный куб, внутри которого будут транслироваться поражающие воображение репродукции произведений народного художника РФ Дмитрия Санджиева.

5. В центре фестиваля, как обычно, книжная ярмарка, где новинки будут продаваться по ценам издательств.

А еще гостей феста ждут спектакли самарских театров в режиме нон-стоп, встречи с путешественниками, показы документальных фильмов, знакомства с 12 самарскими учеными, более 20 игр, квестов, экскурсий и мастер-классов для детей и лаборатория по созданию настоящих историй. Полная программа книжного фестиваля – на сайте Readfest.ru.

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