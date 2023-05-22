Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 23 мая 2023 года

В ближайшие дни самарцев ждет ветреная и жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер, который налетел на Самарскую область 22 мая 2023 года, задержится еще как минимум на один день. Из-за этого в регионе продлили срок действия желтого уровня погодной опасности.

— Днем во вторник, 23 мая 2023 года, местами в Самарской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра жителей региона ждет и другое испытание. Воздух может раскалиться до +30 градусов. В последующие дни температура продолжит повышаться. 24 и 25 мая 2023 года столбик термометра поднимется до +31 градуса, а 26 и 27 мая — до +32 градусов.

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