Самарцы открыли пляжный сезон. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают открывать пляжный сезон в конце мая 2023 года. Видео опубликовал городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, самарцы лежат на берегу и принимают солнечные ванны. Лишь немногие решились зайти в воду по колено. На горизонте не видно купающихся. Скорее всего, многие жители пойдут в воду, когда в Самару придет 30-градусная жара.

Специалисты не рекомендуют много времени проводить под палящим солнцем, лучше воспользоваться солнцезащитным кремом и отдыхать в тени.