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НовостиОбщество23 мая 2023 9:45

В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра 24 мая

Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-18 м/с
Ирина СИНЕГУБОВА
При усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий.

При усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 мая, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы достигнут 15-18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». Напомним, сильный ветер будет бушевать в регионе уже третий день.

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