Ремонт ул. Коммунистической в Самаре завершат 4 июня 2023 года

На ул. Коммунистической устанавливают крышки люков колодцев с защитой от вандалов и шума Фото: администрация Самары

Стало известно, сколько продлится ремонт улицы Коммунистической в Самаре. Дорогу начали приводить в порядок в прошлый четверг, 18 мая 2023 года. Планируется, что работы займут около 2,5 недель. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Улицу Коммунистическую обновят от Московского шоссе до улицы Маяковского. Это участок в 1,67 км. Сейчас подрядчик работает захватками, не перекрывая движение полностью. Рабочие частично отфрезеровали покрытие от Московского шоссе до улицы Владимирской. Затем там уложат новый асфальт.

Также дорожники сейчас занимаются обустройством дождеприемников и смотровых колодцев. В частности, они меняют крышки люков – ставят антивандальные с шумозащитой. Завершить ремонт улицы Коммунистической планируется 4 июня 2023 года.

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