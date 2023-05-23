Стало известно, когда станция метро «Алабинская» в Самаре заработает в полном режиме

Второй вестибюль станции метро «Алабинская» с двумя сходами на ул. Ново-Садовой достроен Фото: Google. Карты.

В Самаре достроили второй вестибюль станции метро «Алабинская» с двумя сходами, расположенными на улице Ново-Садовой. В департаменте транспорта рассказали, когда планируется его открытие.

– Открытие вестибюля № 2 станции метро «Алабинская» планируется в ближайшее время. С учетом проведения всех необходимых процедур предполагаемый срок – июнь 2023 года, – сообщили «КП-Самара» в дептрансе.

После открытия второго вестибюля первый продолжит функционировать в обычном режиме. Оба вестибюля будут работать на вход и выход. Чиновники отмечают, что работа всех четырех сходов позволит обеспечить удобный подход к станции метро со всех сторон перекрестка улиц Ново-Садовой и Осипенко, а также повысить безопасность дорожного движения, ведь они выполняют еще и функцию пешеходного перехода.

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