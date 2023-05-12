Поможет автомобилистам и пешеходам: в Самаре достроили второй вестибюль станции метро «Алабинская»

Переходить улицу Ново-Садовую в районе станции метро Алабинская станет удобнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2023 года строители передали Самарскому метрополитену полностью готовый второй вестибюль станции Алабинская вместе с выходами на улицу Ново-Садовую. Таким образом, в ближайшее время выходить в город со станции Алабинская можно будет с двух сторон. «КП-Самара» выяснила, когда это произойдет.

Ждем июня

- В ближайшее время планируется открытие вестибюля № 2 станции метро Алабинская с двумя сходами, расположенными по улице Ново-Садовой. С учетом проведения всех необходимых процедур планируемый срок открытия вестибюля – июнь 2023 года, - рассказали «КП-Самара» в департаменте транспорта городской администрации.

Открытие второго вестибюля не повлечет за собой изменений в работе первого, оба вестибюля будут работать на вход и выход.

- После открытия вестибюля № 2 для пассажиров по-прежнему будут доступны все 4 схода, расположенные на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко, - заверили в городской администрации.

Особо отмечается, что открытие второго вестибюля не только повысит удобство пользования метрополитеном, но и улучшит дорожную ситуацию.

- Работа всех четырех сходов позволит не только обеспечить удобный подход к станции метро Алабинская со всех сторон перекрестка, но и повысить безопасность дорожного движения, так как они выполняют функцию подземного пешеходного перехода через улицу Осипенко и улицу Ново-Садовую, - рассказали в администрации Самары.

В настоящее время, чтобы пересечь улицу Ново-Садовую, нужно спуститься под землю на перекрестке с улицей Осипенко и там совершить довольно длинное и кружное путешествие мимо входа в метро. Это провоцирует некоторых пешеходов перебегать опасный перекресток «по верху», что, понятно, не способствует безопасной дорожной остановке. Появление более короткого и удобного перехода через Ново-Садовую ближе к улице Челюскинцев ситуацию, безусловно, улучшит.

Где еще есть два вестибюля

Когда обещанное открытие произойдет, станция Алабинская станет второй в Самарском метрополитене, на которой есть возможность пользоваться двумя вестибюлями. В таком режиме работает сейчас только станция Безымянка, причем с самого момента открытия в 1987 году.

Некоторое время работали оба вестибюля на станции Победа, но затем в рабочем режиме оставили только выход на перекресток улиц Победы и 22-го партсъезда. Сход ближе к улице Средне-Садовой сейчас работает в формате подземного перехода.

Аналогичная ситуация на станции Гагаринская, где попеременно по несколько лет работает то один, то другой вестибюль, а противоположная сторона служит просто переходом улицы Гагарина.

Также смена работы вестибюлей происходила на станции Кировская — сейчас работает выход с круглым павильоном ближе к бывшей проходной 9-го ГПЗ, какое-то время пассажиров перенаправляли на выход ближе к железнодорожной платформе Пятилетка.

Вторые выходы у станций Советская, Спортивная, Московская и Российская не достроены и соответственно никогда не открывались.

У наземной станции Юнгородок по проекту предусмотрен только один вестибюль.

Планы меняются

В недавно утвержденной комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации на 2024 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию недостроенных вестибюлей и лестничных сходов на всех станциях, где они есть.

На этот же год в схеме значится и завершение строительства оборотных тупиков и камеры съездов за станцией Алабинская.

Однако стоит принимать во внимание, что данная схема создавалась до принятия решения об ускоренной достройке первой линии метро до станции Театральная (в схеме это были отдаленные планы на 2035 год). Так что ныне у всего, что касается строительства метро и его эксплуатации, приоритеты и сроки совсем иные. В частности, в 2024 году уже предполагается запустить движение поездов до Театральной, а достройка вторых вестибюлей сейчас явно не приоритетная задача.

Ранее «КП-Самара» разбиралась, когда, согласно указанной комплексной схеме, будут построены трамвайные линии в Южный город и вдоль магистрали Центральная, а также произойдет ли напугавшая самарцев массовая отмена маршрутов наземного транспорта.