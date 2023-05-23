Губернатор Дмитрий Азаров поздравил выпускников на последнем звонке в своей родной школе

Глава региона выразил уверенность в том, что каждый выпускник получил необходимый багаж знаний. Фото: Ирина Бойкина

Во вторник, 23 мая, во всех школах Самарской области проходят «Последние звонки», в этом году 11-й класс оканчивают 11 752 выпускника. Со значимым событием школьников, родителей и учителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

— Последний звонок в памяти остается навсегда. Не переживайте, впереди взрослой жизни все хорошо, там вас ждут и в вас нуждаются. И Самарская область, и Россия. На нашей самарской земле есть, где приложить свои усилия, реализовать таланты, пригодиться и стать успешным человеком, достойным гражданином страны, — отметил глава региона.

В этом году губернатор приехал на торжественную линейку в свою родную самарскую школу № 132. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что каждый выпускник получил необходимый багаж знаний для роста и дальнейшего развития.

По словам главы региона, сегодня в выпускниках средних и высших учебных заведений нуждаются предприятия Самарской области. Поэтому каждый может найти, где применить полученные знания и навыки. Каждый год в регионе создается около 10 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях.

— Успех зависит от нас, от нашей внутренней собранности, нацеленности на достижение собственных желаний. Я от всей души желаю вам успешно пройти экзамены, выбрать по душе профессию и как можно быстрее присоединиться к той дружной команде людей из Самарской области, которые каждый день работают на благо великой страны, — поздравил Дмитрий Азаров.

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