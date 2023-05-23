Появилось видео с места смертельного падения мужчины с крыши в Тольятти

По факту произошедшего организована проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео с места трагедии, которая произошла в Тольятти утром во вторник, 23 мая 2023 года. Там погиб кровельщик – мужчина упал с многоэтажки и разбился насмерть.

Как сообщили в СУ СК по Самарской области, все случилось в 10:30 на улице Победы. 45-летний ремонтировал крышу пятиэтажного дома и упал вниз. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работали следователи. Они оцепили участок. Сейчас по факту произошедшего организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе наличие разрешения на проведение высотных работ и страховки.

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