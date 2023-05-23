Самарцев приглашают на кастинг реалити-шоу о семейной жизни

Новое шоу под названием «Клиника счастья. Реалити» запускает онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС. Шоу станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз. К участию приглашают реальные семейные пары, желающие улучшить свои отношения.

Участвовать в проекте могут пары, которые прожили вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат в плоскостях физического, психологического и эмоционального здоровья.

«Клиника счастья. Реалити» будет решать семейные проблемы комплексно. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения. Разобраться в отношениях им поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношения, а зрители – практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своих персональных проблем.

Желающие принять участие в кастинге должны заполнить анкету. Премьера проекта ожидается уже в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.