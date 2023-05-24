Прокуратура начала проверку по факту пожара на ул. Артемовской в Самаре

На месте происшествия работали представители надзорного органа и пожарные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по факту страшного пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме на улице Артемовской в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Проводится проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. По ее итогам при наличии оснований будут приняты прокурорского реагирования, – рассказали в областной прокуратуре.

Отмечается, что администрация района также решает вопрос о предоставления жилья владельцам пострадавших при пожаре квартир.

Напомним, ЧП на улице Артемовской произошло рано утром в среду, 24 мая 2023 года. В результате пожара погиб мужчина. Его личные данные сейчас выясняются. Еще трое человек пострадали.

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