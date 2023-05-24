В Самаре отправили под снос 7 домов у Волги в районе Третьей и Четвертой Просек

Площадку ожидает комплексное развитие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отправят под снос 7 домов, расположенных у Волги в Октябрьском районе. Все они находятся в границах улицы Советской Армии, Третьей и Четвертой Просек. Информация следует из постановления, которое появилось на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, снос затронет дома по следующим адресам: улица Советской Армии, 260, 272, 276, 278, 280, 288, 284. Работы будут выполнены в рамках комплексного развития территории. Площадь участка составляет 2 Га.

Отметим, что все здания находятся неподалеку от знаменитой «Дачи со слонами». Ранее стало известно, что рядом с объектом планируется строительство новых домов. Освоить площадку хотела компания ООО «Будущее».

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