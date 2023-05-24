Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 8:52

Автобусы направили в объезд из-за пожара в ветклинике на ул. Вольской в Самаре

Движение в районе пересечения с ул. Краснодонской перекрыто
Анастасия ФИЛАТОВА
Три автобуса временно изменили трассы следования / Фото: vk.com/samaraavtogaz

Три автобуса временно изменили трассы следования / Фото: vk.com/samaraavtogaz

В среду, 24 мая 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Вольской и Краснодонской. Проезд ограничен по направлению к улице Ново-Вокзальной. Это связано с пожаром в ветклинике.

— Ряд автобусов направлены в объезд. Маршрут № 6 временно курсирует по проспекту Кирова и Свободы, № 9 — по улицам Краснодонской, Свободы, Калинина, № 21 — по улицам Краснодонской, Свободы, Воронежской, — сообщили в компании-перевозчике.

Напомним, пожар на улице Вольской, 108 вспыхнул ближе к 11 часам. Пламя охватило надворные постройки. Площадь пожара составляет 120 кв. м. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал