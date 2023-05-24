Самарцев приглашают на лекцию «Ф.И. Шаляпин и Самара» 25 мая 2023 года

Посетители узнают о пребывании Шаляпина в областной столице

В четверг, 25 мая 2023 года, в областной столице состоится лекция «Ф.И. Шаляпин и Самара». Мероприятие пройдет в музее имени Алабина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Принять участие в лекции может любой желающий. Посетители узнают о пребывании Шаляпина в Самаре, о поисках творческого пути и семейных историях, а также о многочисленных легендах в биографии артиста и невероятной популярности.

Попасть на мероприятие можно без предварительной записи. Стоимость билета составит 100 рублей.

Отметим, что в этот день в музее также откроется выставка, посвященная Загородному парку. Посетителям расскажут историю любимого многими места отдыха.

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